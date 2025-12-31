"En el 2025 se hizo patente el renacer del conflicto de la competencia entre las grandes potencias"

El historiador y director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCEMA Alejandro Corbacho en diálogo con el equipo de Creer o Reventar, hizo un resumen de algunos de los temas internacionales más relevantes de este año.

"El 2025 fue un año bisagra. Se hizo patente el renacer del conflicto entre las grandes potencias, que venía medio tapado por lo que se llamó el momento unipolar. En el fondo sigue habiendo un gran conflicto entre los Estados Unidos y China. Estados Unidos respondió de una manera distinta a la que venía respondiendo", mencionó.

"Durante la administración Biden y las administraciones demócratas no habían dado una respuesta contundente o clara. Eso es lo que se está moviendo ahora. La agresividad China es enorme, su rol ha ido cambiando en los últimos 20 años. Hoy dicen que quieren cambiar las reglas, quieren una posición dominante en el mundo", advirtió. "Hay grandes sectores de la sociedad a los que todo lo que sea antiestadounidense les gusta mucho. El formato imperialista, de todas formas, tiene el mismo método, no importa quién lo haga", agregó el analista.