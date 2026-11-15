En Doctor C hablamos de psoriasis, sus síntomas y tratamiento

El médico cirujano, especializado en urología Guillermo Capuya lleva adelante cada domingo por Radio Nacional junto a Patricia Pérez el programa Doctor C, en el que repasan varios temas de salud consultando a especialistas, de diversas ramas de la medicina; pero también, con entrevistas a personalidades de la cultura y el espectáculo, entre muchas otras.

En esta edición, hablamos de psoriasis con el Dr. Matías Turienzo, médico dermatólogo (MN 140.791).

Por otro lado, conversamos sobre EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) con Diego Litewka, médico neumonólogo, del Servicio de neumonología del Hospital Fernández (MN 74394).

También, entrevistamos a Carla Musso, Médica Endocrinóloga, Coordinadora de Diabetes en la Fundación Favaloro, sobre esta enfermedad.

En esta emisión de Doctor C, tuvimos la oportunidad de dialogar con Norberto Bernardo, Médico Urólogo, Director Médico del Centro Argentino de Urología y Jefe del Servicio de Urología del Hospital de Clínicas y de la Clínica San Camilo.

Además, nos dimos el gusto de conversar con el director teatral, bailarín y coreógrafo Aníbal Pachano, conductor en Radio Nacional de Aló Pachano, los domingos de 12 a 14 horas.