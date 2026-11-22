El médico cirujano, especializado en urología Guillermo Capuya lleva adelante cada domingo por Radio Nacional junto a Patricia Pérez el programa Doctor C, en el que repasan varios temas de salud consultando a especialistas, de diversas ramas de la medicina; pero también, con entrevistas a personalidades de la cultura y el espectáculo, entre muchas otras.

En esta edición, dialogamos con Gustavo Bustamante, Doctor en Psicología clínica, presidente de la Fundación Fobia Club, sexólogo crítico y especialista en ansiedad.

Por otro lado, para hablar del coma y estado vegetativo, recibimos la visita del Dr. Ignacio Previgliano, médico neurólogo, especialista en terapia intensiva y medicina crítica (MN 59574).

Fue director del Hospital Fernández, de la Sociedad Argentina de Terapia intensiva, entre otras; es autor de más de 170 publicaciones científicas y capítulos de libros especializados.

En esta emisión de Doctor C, nos visitó también Carola Kirkby, instructora del Método Wim Hof - respiración y exposición al frío– para el manejo del estrés y la ansiedad, que organiza talleres corporativos y para grupos privados.

Además, nos dimos el gusto de recibir a Claudio Rigoli, también conocido como "Conde", locutor, periodista y presentador de televisión argentino que, desde 2002, conduce Telenueve central por Canal 9.