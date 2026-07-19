En "Doctor C" hablamos de la audición en adultos y la hipoacusia

El médico cirujano, especializado en urología Guillermo Capuya lleva adelante cada domingo por Radio Nacional junto a Patricia Pérez el programa "Doctor C", en el que repasan varios temas de salud consultando a especialistas, de diversas ramas de la medicina; pero también, con entrevistas a personalidades de la cultura y el espectáculo, entre muchas otras.

En esta edición, hablamos de la audición en adultos y cómo pasa oculta la hipoacusia; muchas veces, generando inseguridad, limitando las capacidades sociolaborales y provocando aislamiento.

Para ello, recibimos la visita de Magalí Legari, Doctora en Fonoaudiología, con quien abordamos esta problemática.

También, en el programa de este domingo, dialogamos con el Dr. Ignacio Maglio, que fue seleccionado para integrar el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO por el período 2026–2029.

El IBC es el único foro global permanente de reflexión bioética en el mundo. Creado en 1993, está integrado por 36 expertos independientes —juristas, médicos, filósofos y científicos— elegidos a título personal entre las voces más relevantes de sus disciplinas a escala internacional.

Ha sido el órgano técnico detrás de las tres grandes declaraciones de bioética de la UNESCO, que constituyen hoy el marco ético-normativo de referencia mundial en ciencias de la vida.

La designación del Dr. Maglio es el reconocimiento más alto que la comunidad bioética internacional puede conferir a un profesional latinoamericano.

Por último, en el rincón gastronómico, la premiada cocinera de San Luis, Olga Frete, conocida como la “reina del fuego y del sabor”, nos habla del locro y el guiso de lentejas, platos que son una marca registrada.