En Doctor C hablamos de Epidermólisis Bullosa

El médico cirujano, especializado en urología Guillermo Capuya lleva adelante cada domingo por Radio Nacional junto a Patricia Pérez el programa Doctor C, en el que repasan varios temas de salud consultando a especialistas, de diversas ramas de la medicina; pero también, con entrevistas a personalidades de la cultura y el espectáculo, entre muchas otras.

En esta edición, recibimos la visita de la Dra. Florencia Fernández, dermatóloga de la Fundación Respirar, especialista en Epidermólisis Bullosa (EB).

En la entrevista, conversamos con la especialista sobre esta afección poco frecuente que provoca piel ampollada y frágil.

Por otro lado, dialogamos con el Dr. Leonardo Mezzabotta - MN 70222 - Médico Obstetra, Jefe Obstetricia del Sanatorio Los Arcos; Presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA).

El eje de la charla giró en torno a la disminución de los partos y todos los aspectos vinculados a esta temática.

Por último, una gran entrevista sobre una empresa familiar: “Perfumes Roseto” que el 11 de octubre de 2027 cumplirá cien años de vida.

Pascual (Lito) Nigro y su hijo Luciano, que es el perfumista, nos cuentan el recorrido de esta empresa que reúne cuatro generaciones de "Genetessen" (creadores de aromas).