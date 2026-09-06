En Doctor C hablamos de dengue: Síntomas, prevención y tratamiento

El médico cirujano, especializado en urología Guillermo Capuya lleva adelante cada domingo por Radio Nacional junto a Patricia Pérez el programa Doctor C, en el que repasan varios temas de salud consultando a especialistas, de diversas ramas de la medicina; pero también, con entrevistas a personalidades de la cultura y el espectáculo, entre muchas otras.

En esta edición, recibimos la visita del Dr. Tomás Orduna, Médico Infectólogo Tropicalista; fue Jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz de Buenos Aires.

Además, es subdirector de la Carrera de Médico Especialista en Infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y Profesor de la Universidad Favaloro, de la Universidad del Salvador y de la Universidad Austral.

En la entrevista, nos enfocamos en el dengue, enfermedad que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Por otro lado, en esta emisión de Doctor C, también dialogamos con la Licenciada en Psicología, Camila Sánchez Salinas, especialista en Neuropsicología Clínica.

Con ella, profundizamos sobre su libro Entrená tu cerebro, que combina ciencia clara y práctica real para entender cómo funciona la mente y, sobre todo, cómo mantenerla activa.

En otro tramo del programa, charlamos sobre psoriasis con el Doctor Matías Turienzo, médico graduado en la Facultad de Medicina (UBA); Especialista en Clínica Médica del Instituto Universitario CEMIC y Especialista en Dermatología (UBA).

Para hablar de trayectoria artística, en esta oportunidad elegimos al actor Marcelo De Bellis, comediante, profesor y Director de teatro.

Es reconocido, principalmente, por haber interpretado a Dardo Fuseneco en la sitcom argentina Casados con hijos.

Actualmente, integra el elenco de la obra “Con la nuestra”, comedia teatral producida por Adrián Suar que se estrenó el 20 de agosto de 2026 en el Paseo La Plaza.

Completan el elenco Jorgelina Aruzzi, Rafael Ferro, Patricia Echegoyen, Gloria Carrá y Tomás Kirzner, con dirección de Peto Menahem.

En el rincón gastronómico, charlamos con Ale Temporini, cocinera especializada en alimentación libre de gluten.

Ella es Profesora de Cocina Sin Gluten del Instituto Argentino de Gastronomía; dictó seminarios y workshops en España, Colombia, Chile y México.

Además, es una ferviente difusora de todo lo relacionado con la Celiaquia y la cocina sin gluten.