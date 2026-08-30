En Doctor C aprendemos qué hacer ante una emergencia

El médico cirujano, especializado en urología, Guillermo Capuya lleva adelante cada domingo por Radio Nacional junto a Patricia Pérez el programa Doctor C, en el que repasan varios temas de salud consultando a especialistas, de diversas ramas de la medicina; pero también, con entrevistas a personalidades de la cultura y el espectáculo, entre muchas otras.

En esta edición, recibimos la visita del Dr. Raúl César Díaz, Jefe de Capacitación Continua en el Hospital de Clínicas de la UBA, especialista en cuidados críticos y emergencias.

En la entrevista, conversamos con el también enfermero sobre cómo prevenir un atragantamiento en niños y qué hacer ante una emergencia.

Por otro lado, en esta emisión de Doctor C, también dialogamos con la médica Julieta Agüero, Jefa de sección de Neurogastroenterología del Hospital Italiano de Buenos Aires, sobre constipación.

Además, hablamos con la Doctora Vanina Gegdyszman, dermatóloga tricóloga, sobre salud capilar.

En otro momento del programa, nos dimos el gusto de charlar con Federico Seeber, periodista y panelista, sobre su trayectoria profesional.

En el rincón gastronómico, charlamos con Napoleón Castellote, cocinero especializado en empanadas tucumanas.