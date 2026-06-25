En Dallas, el restaurante Argentina 163 es punto de reunión para los hinchas de la Selección

Abrió sus puertas hace dos años, después de que la Albiceleste ganara la Copa América. Se trata de un proyecto de Adrián Franco, que es un argentino radicado en Estados Unidos hace 23 años, junto a su hijo Joaquín, que nació en Dallas y su madre mexicana Lety Trillo. Allí se sirven milanesas, asado, pizza todo al estilo argentino. Nora Briozzo, en “100% Nora” conversó con él sobre la repercusión que tiene el negocio a propósito de la presencia de tantos argentinos que viajaron a ver el Mundial y de la coincidencia de que la Selección dispute dos partidos en Dallas.

“Lo hicimos sin imaginarnos la locura de ahora. Tratamos de tener horario hasta las 23 para que la gente pueda ir a disfrutar algo argentino”, explicó Adrián.

“Lo que más piden es la milanesa napolitana. Argentina está de moda, somos moda”.

Al cruzar la puerta de Argentina 163 en 918 E Harwood Rd, en Euless, Texas, te das cuenta del porqué de ese rincón fascinante existe: una imagen de Messi besando la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El nombre Argentina 163 surgió después de la conquista de la Copa América 2024, aquella final disputada en el Hard Rock Stadium de Miami en la que Argentina derrotó 1-0 a Colombia con un gol de Lautaro Martínez.

El 16 representa las Copas América ganadas por la Albiceleste y el tres, por las estrellas conseguidas en las Copas del Mundo.