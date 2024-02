En Corrientes lamentablemente el 26 de febrero inician las clases con paro

Alicia López, referente del grupo de docentes autoconvocados de Paso de los Libres, comentó sobre la asamblea que se realizo el dia lunes 19 de febrero en plaza Independencia, frente al municipio, donde estuvieron presente varios representantes de los diferentes niveles de Jardines de infantes, primario y secundario, se trató las diferentes problemáticas de cada establecimiento y la realidad es que no solamente en libres sino que en todas las localidades de la provincia de Corrientes no queremos comenzar las clases el 26 de Febrero.

Las condiciones que recibieron los establecimientos son iguales y hay casos que están peores que el año pasado, no hay propuestas salariales, no hay paritarias, el panorama que se nos presenta para comenzar las clases es peor que el de años anteriores y si nosotros comenzamos la lucha va a tener menos fuerza y vamos a seguir todo el año sin ninguna respuesta como sucedió el año pasado y eso no queremos que pase.

En Corrientes se inician las clases con paro, se escuchan muchos comentarios, pero los tutores que están realmente comprometidos con la educación de sus hijos deberían apoyarnos porque saben que las escuelas públicas de toda la provincia no están en condiciones de recibir a los chicos por falta de mantenimientos.