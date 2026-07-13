"En comunidades alejadas, Radio Nacional es la forma que tienen muchas familias de vivir el Mundial"

En los parajes más alejados, donde las dificultades de conectividad forman parte de la vida cotidiana, la radio continúa siendo una herramienta fundamental para informarse, aprender, mantenerse conectado y vivir el Mundial 2026.

Celso Lamas, profesor de Educación Artística que trabaja en tres escuelas rurales del departamento Santa Victoria Oeste, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó el papel que cumple Radio Nacional en comunidades donde el acceso a otros medios de comunicación es limitado. En ese sentido, puso el foco en el vínculo que los lugareños mantienen con la radio y en cómo se transforma en una compañía permanente para las familias de la zona.

"Radio Nacional es gran protagonista en estas comunidades que están muy alejadas, donde no hay electricidad y las familias no tienen televisores. Ellos andan con las ovejas, las llamas o con los quehaceres de la casa; y siempre están con la radio. Radio Nacional para mí es algo muy significativo, Radio Nacional es la forma que tienen muchas familias de vivir el Mundial", expresó.

Lamas explicó que las escuelas se abastecen con paneles solares, lo cual impide el uso de televisores antiguos por su alto consumo eléctrico. "No se puede enchufar una tele de esas grandes", manifestó el profesor sobre las limitaciones técnicas que enfrentan los establecimientos a diario.

El entrevistado señaló que los partidos debieron seguirse a través de una pequeña pantalla de teléfono móvil compartida entre alumnos y maestros. "Estuvimos viendo el partido por el celular", afirmó Lamas, destacando que esta situación se volvió viral por el esfuerzo que implica la conectividad.

Ante las dificultades de las señales digitales, el docente remarcó que la radio continúa siendo el puente fundamental de comunicación en la zona. "El único medio que tienen para enterarse de toda la información es la radio", expresó sobre la importancia de Radio Nacional.

El docente enfatizó la lejanía de las instituciones donde trabaja, ubicadas a gran altura y con accesos vehiculares muy limitados. "Estamos cerca del cerro Fundición a 4.150 de altura", precisó sobre la ubicación de las comunidades donde la radio tiene mayor presencia.

Lamas destacó que la alegría de los niños es contagiosa y trasciende las carencias materiales que enfrentan en su cotidianidad escolar. Aseguró que los chicos viven el fútbol de una manera tan profunda que logra emocionar a quienes ven sus videos.

Finalmente, el entrevistado concluyó que la radio se hace notar y acompaña a quienes casi nadie llega frecuentemente. Sostuvo que, en esos rincones de Salta, este servicio de comunicación es vital para mantener la unión y el sentido de comunidad.

Santa Victoria Oeste se encuentra en el extremo norte de la provincia de Salta, a unos 500 kilómetros de la capital provincial y cerca de la frontera con Bolivia. Allí, numerosos parajes rurales están dispersos entre montañas y caminos de difícil acceso, lo que convierte a las comunicaciones en un desafío cotidiano.

En ese contexto, Radio Nacional ocupa un lugar central. La emisora permite acceder a información de actualidad, contenidos educativos, servicios para la comunidad y acontecimientos de interés nacional. Para muchos habitantes, especialmente en zonas donde la señal de televisión es escasa o inexistente, la radio sigue siendo el medio más accesible y confiable.