En Comodoro no se autorizaron allanamientos para recuperar pirotecnia

Ricardo Gaitán, secretario de Control Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en diálogo con LU4 Nacional Patagonia. "Todo lo que hace accidentología pasamos Navidad y Año Nuevo sin problemas. Hubo cuatro alcoholemias y autos trasladados al corralón, donde tuvimos problemas fue con el tema de la pirotecnia".

En este punto, cuestionó a la justicia por no considerar los pedidos de allanamiento "con la policía y la Unidad Regional trabajamos en conjunto para investigar centros de ventas, hicimos requisitorias al Juzgado de Faltas N° 3, los tres allanamientos fueron denegados por la jueza Mariel Suárez".

"Teniamos información cértera de venta online, no compartimos el criterio de la jueza, nosotros trabajamos con organizaciones de chicos con autismo a los que les comprometimos el cumplimiento de Pirotecnia Cero, no entendemos porque se tomaron estas definiciones, no pudimos ir a donde sabiamos perfectamente que se estaba vendiendo la pirotecnia".

