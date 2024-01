En Chubut se refuerza la prevención de Covid 19 y Hantavirus

La directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, Mariela Brito se refirió a la situación del Covid en la región. "En el último boletín epidemiológico nacional desde la última semana de diciembre y enero, se observa un incremento de casos confirmados de Covid, recordando que no testeamos a todas las personas, hay un cambio en la estrategia de testeo y vigilancia, por lo cual esos casos reportados son pacientes que están en internación, o con factores de riesgo o personas que hacen su propio test rápido, esto puede estar relacionado en la descripción de esta nueva variante JN1, esto no sugiere que la gravedad asociada a esta enfermedad sea mayor". No se descarta la llegada a la zona "la circulación viral suele comenzar en el centro del país, para luego extenderse al resto de las jurisdicciones".

"En esta misma época el lavado de manos que es básico y fundamental el lavado de manos en forma frecuente y esto previene infecciones de todo tipo, desde diarreas a estas afecciones respiratorias".

Sobre el hantavirus y la prevención, remarcó "tenemos que tratar de tomar agua de fuentes seguras, si uno va a acampar manejar el tema de los residuos porque al dejar comida se esta llamando a los roedores, se debe sostener el desmalezzamiento y si uno ingresa a una cabaña que ha estado cerrada, ventilar y limpiar con métodos hímedos", levantar partícular de orina o heces de roedores podrian trasmitir este virus. "Evitar acampañar cerca de la rosa mosqueta que atrae a estos roedores".

Programa: Mañana 630 // Conducen: Daniel Juárez y Natalia Castro // Móvil: Lydia Cocha // Operación técnica: Pablo Amado