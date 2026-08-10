“En Chile tenemos una gran diversidad de destinos que se pueden visitar”

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta ocasión, viajamos a Chile a partir de la charla con Cristóbal Benítez Villafranca, Director Nacional del Servicio Nacional de Turismo – SERNATUR - del país trasandino.

Con él abordamos el comportamiento turístico para esta temporada de invierno y, particularmente, las y los viajantes provenientes de Argentina.

“Tenemos una gran diversidad vitivinícola”, precisó.

“Hasta fines de septiembre podemos tener buena nieve”, comentó también para quienes estén interesados en los centros de ski.

“Tenemos una gran diversidad de destinos que pueden visitar”. “El 85 por ciento de los argentinos que nos visitan vienen por pasos terrestres”.

Por otro lado, en Comer, Beber y Viajar, nos trasladamos a la provincia de Salta para conocer Cachi, uno de los ocho pueblos que representará a la Argentina en la edición 2026 del programa de ONU Turismo, Mejor pueblo turístico.

Para ello, dialogamos con la artesana María Belén Insaurralde, Técnica guía de turismo, que hace diez años decidió instalarse allí porque "era el lugar que tanto había soñado".

"Cachi tiene muchas cosas para hacer, con un paisaje maravilloso. Nadie se lo puede perder", comentó.