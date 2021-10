En Capital hay un 86% de reservas hoteleras para el fin de semana largo

“A casi 3 meses de generada la apertura del turismo en la provincia, empezó a venir una cantidad de turistas que no esperábamos en esta magnitud. Hicimos un relevamiento de la ocupación hotelera en la Capital y en este momento estamos en un 100% en los hoteles grandes y en un 90% en el resto. Para el fin de semana largo, hay un 86% de reservas y no es común esto, generalmente no pasan de un 50%”, explicaba Inés Galíndez, Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, en diálogo con Nacional Catamarca.

En cuanto al trabajo realizado durante la pandemia, Galíndez comentó: “Nosotros puntualmente en la Capital, generamos durante toda esta pandemia una serie de circuitos turísticos, de excursiones y una página web (sfvc.travel), que aparte de tener todos los circuitos turísticos, excursiones y todas las novedades, tiene una agenda cultural, deportiva y de todo lo que se puede hacer en la ciudad durante estos días”.