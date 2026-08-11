"En breve se viene la segunda temporada de mi programa en la TV Pública"

El actor y conductor infantil conversó con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional habló de su trabajo y cómo el público lo ha acompñado a lo largo de su carrera artística.

"Mi programa en la TV Pública lo ven hasta en Chile a través de internet. Se terminó la primera temporada y en breve vuelve la segunda, que ya está grabada y tiene nuevas secciones. Recibo mucho cariño en la calle, me paran las abuelas y me expresan todo el cariño. Está hecho con mucho amor y como los programas de antes", dijo.

"Vuelvo a las fuentes, los chicos necesitan la pausa", agregó.