"En Argentina se necesita mayor libertad en el sistema educativo para afrontar el mundo que se viene"

El economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad visitó Nacional AM 870 y en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli, habló de los alcances de la Inteligencia Artificial. También trató temas de educación y cambios que se dan a nivel mundial en ese u otros ámbitos.

"La IA viene tan rápido, que lo que pasaba hace dos años no tiene nada que ver con lo que pasa hoy, ni tendrá que ver con lo que pasará en dos años más. Y esto está unido a otras tecnologías que también están creciendo exponencialmente", dijo.

Etchebarne además durante la entrevista en Radio Nacional se refirió a temas del presente de la educación: "No sabemos cuáles carreras habrá los próximos años. Probablemente desaparezca la idea de las carreras como las conocemos hoy. Porque lo que creo, es que se debe ir hacia un mundo mucho más libre, donde cada persona, joven o niño decida su propio recorrdido". Y agregó en este sentido: "La educación volverá a lo que debió haber sido siempre, acompañar al desarrollo personal de cada persona".

En otro momento el entrevistado se dedicó a hablar de los cambios que se viven hoy a nivel mundial y qué cosas demandará esto para la Argentina: "El mundo está enfrentando un cambio de una rápidez que nunca ocurrió en la historia. Esto generará cambios de producción. En el país aún muchas empresas producen con tecnología del siglo XX, y no podemos competir porque necesitamos tecnología del siglo XXI. Pero además esto produce una explosión de creatividad, por lo tanto es fundamental que haya cambios en el sistema educativo. Se necesita mayor libertad en el sistema educativo"