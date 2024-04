DESCARGAR

La doctora en Astronomía e investigadora del CONICET, Beatriz García aclaró durante el programa Hasta que den las 12 que no se podrá ver desde nuestro país en persona, pero sí se podrá observar por distintas páginas web.

García comentó que “un eclipse no afecta a la tierra de ninguna manera. Produce un poco de alteración en algunos animales. Quedamos en una penumbra, y además se ven algunos fenómenos atmosféricos y baja la temperatura porque el sol está ocultado”.

Por otra parte, García aclaró que los eclipses son fenómenos que se calculan matemáticamente. “Hoy en día no tiene ningún tipo de misterio pero ser protagonista de un eclipse es una experiencia única y uno se siente conmovido desde el punto de vista humano. Por eso la gente trata de viajar para verlo”.

García explicó que “en Argentina podremos ver un eclipse anular de sol en octubre…Maravillarse es sentirse parte del universo”.

__________

Hasta que den las 12, Lunes a Viernes de 10 a 12hs

Conducción: Carina Bravo

Locución: Natalia Pautasso, Eduardo Piquemal, Héctor Luna

Móviles: Javier Costarelli

Columnas: Ana María Vega, Esteban Rodríguez

Operación Técnica: Gustavo Torres

Producción: Natalia Tisera, Mariana Ferreira, Ana María Vega, Natalia Tisera

Servicio Informativo LV8: Pablo Molina