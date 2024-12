"En Argentina no hay política deportiva desde hace mucho tiempo"

El periodista de larga trayectoria y que ha cubierto los Juegos Olímpicos desde 2006 en Atlanta hasta la actualidad (a excepción de los de Paris en 2024) habló en general de la realidad en la mayoría de los deportes nacionales. "Este ha sido un año regular, no ha sido un buen año. Lo que saco es el fútbol, porque el Seleccionado argentino es lo mejor que tiene el deporte argentino hoy", opinó.

Ryan adjudicó el regular desempeño de las distintas disciplinas deportivas en el país "al escaso apoyo" que históricamente los gobiernos le han dado a esta actividad. "Todo tiene que ver con la política deportiva argentina, y esto no tiene que ver con este gobierno, que nos avisó que no la iba a haber. Milei esto lo anunció, en entrevistas durante la campaña. Fue consecuente con lo que anunció. En el deporte no hay ciencia, nadie tiene la bola de cristal, y es lógico lo que sucede", agregó el periodista especializado.

"Debe haber una política deportiva como la tienen países como Noruega o Eslovenia, y ahí se puede empezar a discutir cómo nos sentamos en la mesa", planteó.