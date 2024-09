"En Argentina el sistema de transporte aéreo es la única alternativa de comunicación en tiempos razonables y rápidos"

Fernando Dozo, especialista en derecho aeronáutico, se refirió al decreto 825/ 831, una serie de reglas que rigen "en general" en el mundo. "Reglamentar el ejercicio legítimo de derecho de huelga tratando de crear la menor posibilidad de repercusiones negativas sobre el tráfico, los pasajeros y la carga, y al mismo tiempo que se puedan expresar las protestas", expresó.

Dozo mencionó que el decreto exige que se cubra "el 50 % de la operación", ya que no solo se refiere a los vuelos sino a "todos los servicios conexos". "Hay todo un mundo relacionado, que no se agota en los pilotos y el personal de cabina", agregó.

"Para nosotros en Argentina el sistema de transporte aéreo es más que esencial, es la única alternativa de comunicación en tiempos razonables y rápidos", sostuvo el especialista.

Por último Dozo consideró que si se cumplen todas las previsiones del procedimiento que pide el Poder Ejecutivo "lo primero que recuperamos es la previsibilidad". "Si me voy 4 días a Calamuchita, de jueves a domingo, y me lo trasladan 4 días, poray no me sirve más, va todo el proceso de reintegro", mencionó. "Pero con esto acotamos el perjuicio y damos previsibilidad, a algo que hoy no la tiene", concluyó.