En Amnesia, la psicóloga Celia Antonini explicó por qué necesitamos creer

En la mañana de Nacional Rock, durante Amnesia, Pablo Valente, Nabila Jatib y Damián Zárate recibieron a la psicóloga Celia Antonini, columnista habitual de los lunes. La charla arrancó con las noticias virales sobre supuestas naves extraterrestres que llegarían a la Tierra en 2025. Desde ahí, Antonini abrió el juego:

"Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía y creer antes que dudar."

Esa base de la creencia es la que sostiene tanto la fe como el fanatismo.

“Lo negativo se pega como velcro y lo positivo resbala como teflón”, explicó la especialista, recordando que biológicamente seguimos teniendo un cerebro de hace 50 mil años, programado para sobrevivir más que para ser feliz.

Con humor y ejemplos cotidianos, la psicóloga dejó claro cómo las creencias, incluso las más extravagantes, pueden convertirse en convicciones firmes y hasta en adicciones emocionales.

📲 Podés seguirla en Instagram como @celia_antonini.