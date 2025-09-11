Empresas petroleras financiarán la construcción de una ruta en el complejo Vaca Muerta

Un grupo de operadoras petroleras, en forma conjunta con la provincia de Neuquén, aportarán 50 millones de dólares para la construcción de una ruta para comunicar distintas zonas de Vaca Muerta.

El acuerdo incluye a YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron, Phoenix Global Resources y Total Austral y la iniciativa forma parte del modelo de colaboración público-privada promovido por Neuquén, donde las inversiones son aportadas por la industria sin requerir recursos del Tesoro.

La ruta a desarrollar es el denominado "bypass de Añelo), que resulta clave para hacer más eficiente la creciente producción de petróleo y gas en Vaca Muerta.

La obra proyectada incluye la mejora y construcción de 51 kilómetros de nuevas rutas que combinan la repavimentación de los tramos de las rutas provinciales 8 y 17, junto con un nexo conocido como “el camino de Tortuga” para desviar el tránsito pesado de la Ruta Provincial 7.

Para llevar adelante el proyecto, las empresas conformaron un fideicomiso que una vez finalizada la obra la entregará a la provincia de Neuquén, que se hará responsable de su operación y mantenimiento bajo un esquema de peaje por 15 años.

Los ingresos cubrirán los costos operativos y, en caso de superávit, se repartirán entre Neuquén y el fideicomiso, proporcionalmente a los kilómetros construidos.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó que "es un primer paso, una iniciativa muy importante que estamos concretando, que es la primera inversión público-privada de envergadura que tenemos con la industria".