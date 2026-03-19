Empresas B: “Argentina es ejemplo para el mundo”

La comunidad de empresas certificadas por cumplir con estándares verificados en prácticas sociales, ambientales y transparencia celebra su mes con un crecimiento récord y actividades en todo el país.

Como todos los años, marzo es el Mes de las Empresas B; este año, el lema “Una simple letra, un gran significado” destaca la certificación como símbolo del compromiso con las personas, el planeta y la mejora continua.

“Desde el Movimiento B, promovemos modelos empresariales que integran las soluciones socioambientales que necesitamos como sociedad a la rentabilidad de los negocios”, explica Marina Arias, directora ejecutiva de Sistema B Argentina.

Según Arias, “Hace 15 años esto era una utopía, lo entendían muy pocos actores; hoy ya nadie nos pregunta qué es el triple impacto; si bien el sector privado argentino enfrenta desafíos, esta transformación también es una realidad”.

Con 292 Empresas B, Argentina se posiciona como décimo país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más compañías certificadas por la gestión de su impacto socioambiental.

Son compañías con un propósito más allá del lucro, que se comprometen pública y legalmente, a través de sus estatutos, a tomar decisiones midiendo y gestionando el impacto de sus operaciones en las personas, las comunidades y el medio ambiente.

“Creemos en la posibilidad de que el mercado contribuya a las soluciones de escala que estamos buscando y hoy Argentina es ejemplo para el mundo”, agregó Arias.

En 2025, el segundo año histórico con más certificaciones en el país desde la creación de Sistema B en 2012 con 54 nuevas compañías, Argentina fue el país de Latinoamérica con más crecimiento en cantidad de Empresas B.

Además, en estos primeros dos meses del año, Argentina se posicionó como el segundo país del mundo con más aplicaciones de empresas a la certificación, superada en términos absolutos sólo por Reino Unido.

Las Empresas B argentinas pertenecen a 30 industrias y sectores, generan más de 45.700 puestos de trabajo y facturan en total más de US$ 5.700 millones al año.

En la campaña por el Mes de las Empresas B, tres organizaciones referentes de la comunidad local, Danone, La Anónima y ReForest Latam, compartieron sus soluciones a escala a los desafíos sociales y ambientales.

“Ser Empresa B significa que en cada decisión que tomamos pensamos en el triple impacto”, dijo Ana Guerrello, gerenta de Sustentabilidad de Danone Cono Sur, que se convirtió en 2025 en la Empresa B más grande del mundo.

Entre otras acciones, 90% de la energía utilizada en la producción en Argentina proviene de fuentes renovables; redujo más del 90% del azúcar en productos infantiles y 40% en el resto del portafolio; y es una de las principales donantes de productos lácteos del país.

“El camino hacia la certificación nos ayudó a medirlo, ordenarlo y potenciarlo”, relató por su parte Natalia Bernasconi, gerente de Sustentabilidad de la cadena de supermercados La Anónima, la Empresa B más grande de capitales argentinos.

Entre otras cosas, La Anónima promueve el desarrollo de proveedores que pertenecen a economías regionales, hacen donaciones a programas de nutrición y educación y revalorizan residuos reciclables que reinsertan en economías circulares.

“Estamos presentes en muchas ciudades pequeñas y medianas del país; allí, la elección de un proveedor local significa menos transporte, menos emisiones, más empleo y más oportunidades locales. Impacta en lo económico, lo ambiental y lo social; y la comunidad nos acompaña”, agregó Bernasconi.

Por otro lado, ReForest Latam es una Empresa B originaria de Tucumán especializada en la restauración de ecosistemas naturales, que colabora con empresas, gobiernos y organizaciones en proyectos que combinan tecnología e innovación para regenerar la naturaleza y mitigar los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

“Podemos plantar miles de árboles en un solo día. Usamos tecnología y drones de precisión para hacer restauraciones a gran escala de forma eficiente y respetuosa”, relató Paula Gianserra, cofundadora y COO de ReForest Latam.

“Trabajamos con el concepto de regeneración natural asistida. Utilizamos drones, para sembrar zonas imposibles de alcanzar por las personas, que arrojan nuestras iSeeds: cápsulas con semillas de especies nativas -originarias del lugar que se va a restaurar, orgánicas y sin modificaciones genéticas- junto con sustratos desarrollados en laboratorio con la receta necesaria para su mejor crecimiento en ese ecosistema”, detalló.