Empresas alemanas en Argentina: 89% prevé invertir o sostener inversiones en 2026

El 89% de las empresas alemanas prevé aumentar o mantener estables sus inversiones en Argentina durante 2026, según una encuesta realizada por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) junto a EY Argentina a 45 empresas alemanas.

Entre los principales resultados del relevamiento, dado a conocer en el encuentro Visión 2026, se destacó además que 83% afirma que “la situación política argentina no impacta negativamente en su sector”.

Asimismo, los sectores de Energía y Minería son identificados por el 60% de las empresas como los de mayor potencial de crecimiento para el año 2026.

Y 84% de las empresas encuestadas ya integra o tiene planes concretos para incorporar soluciones de Inteligencia Artificial (IA) en sus procesos.

En el evento, el embajador alemán en la Argentina, Dieter Lamlé, destacó el clima de negocios y trazó un mapa de oportunidades en un contexto global dinámico y en transformación.

Burkhard Balz, miembro del comité ejecutivo del Deutsche Bundesbank (Banco Central Alemán), resaltó la importancia de las innovaciones en el campo de las transacciones de pago, en particular el proyecto del Euro Digital.

Y CEOs de empresas alemanas con presencia en el país compartieron su visión sobre el escenario económico, qué factores influirán en la toma de decisiones y las estrategias que marcarán la agenda empresarial en el corto y mediano plazo.

Participaron del panel Martin Cottone, gerente general para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia en Boehringer Ingelheim; Leonardo Cacciante, general manager de Robert Bosch; Juan Farinati, CEO y presidente de Bayer Cono Sur; y Carolina Barton, managing director de Aluplast, moderados por Estefanía Pozzo, directora del Buenos Aires Herald.

“La conversación entre líderes empresariales deja en claro que la competitividad futura se construye sobre innovación, inversión sostenida y cooperación internacional”, afirmó Julieta Barra, directora de Negocios y Consultoría de AHK Argentina.

Como conclusión, Barra resaltó “la solidez del vínculo entre ambos países y la confianza sostenida del empresariado alemán en el potencial local”.