Empresa organizadora pidió disculpas públicas por fallas en la primera noche

Cristian Berger, gerenciador del Carnaval de Santo Tomé, publicó en sus redes una disculpa general para la gente que acudió al carnaval en su noche inaugural, y a su vez relató lo que fue la jornada del sábado, previo a la decisión de que salga ese primer desfile.

“Ya se inició el carnaval, y fue éxito total en lo que respecta a concurrencia. Es la primera vez en 60 y pico de años de carnaval en Santo Tomé, donde la primera noche es un lleno total, quedó gente afuera. Estuvo bien, a pesar de algunas cositas que hay que ajustar, pero recordemos que hasta las siete de la tarde no se sabía si salía el carnaval (por las lluvias)”, expresó Cristian Berger de Berger Group, en diálogo con LRA 12.

En lo que concierne a la organización, el empresario señaló que la fiesta tiene tres patas fundamentales: “la Municipalidad, la Comisión Central, y la tercera es nuestra empresa, la organizadora. Se tienen que dar un conjunto de cosas para tomar decisiones. En este caso, veníamos trabajando bien, el tiempo no lo maneja nadie, tomamos la decisión mayoritaria de las comparsas, que ya estaban listas, que hicieron un gran esfuerzo para llegar al momento del lanzamiento del carnaval. Y a pesar de que fue tarde, que faltaban cosas (desde la organización), de que por el temporal (del sábado por la tarde) muchos comerciantes se vieron afectados, se volaron las heladeras, tuvieron que apagar todo lo que sea eléctrico durante esas horas, tuvieron muchos inconvenientes. Pero bueno, se tomó esa decisión de salir, no se estaba preparado al 100%, podían faltar cosas, pero bueno, fue un éxito”.

En relación al sonido, uno de los aspectos más cuestionados de la primera noche, Berger afirmó que “parte del sonido era nuestro del carnaval, y parte era de un carro de sonido local. Los equipos estuvieron bajo agua durante dos horas el sábado, y al tomar la decisión (de desfilar) yo expliqué que los equipos son los más perjudicados, y tuvimos algunas fallas: los cables en el agua, pero bueno, eso se subsana”.

No obstante, señalo que “al día de hoy, martes 24, estamos con el 80% de la venta para el sábado 28. Esta es, sin dudas, la edición más exitosa del carnaval de Santo Tomé”

COMUNICADO DEL GERENCIADOR

Buenos días, con respecto a los dichos y comentarios en redes sociales queremos pedir disculpas por los inconvenientes del sonido del último sábado como responsable del evento estuve junto a la Comisión Central del Carnaval tomando la decisión de que salga la primera noche, tomando los riesgos de que a las 19 hs se decida avanzar, o no, luego de un temporal y lluvia, nos retrasó, tuvimos pérdidas nosotros y gente que invirtió, cómo rotura de heladeras. La energía en la avenida no llegaba con la calidad necesaria.

Lo que a nosotros respecta cómo concesionarios mejoraremos para la segunda jornada.

Los esperamos el sábado 28, y que viva el Carnaval!!

Gracias Santo Tomé.

Cristian Berger