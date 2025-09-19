Emprender con propósito solidario en Parque Patricios

En diálogo con Radio Nacional Folklórica, Belén Lotártaro presentó Kaelia Accesorios, el emprendimiento que lleva adelante junto a una amiga, y adelantó detalles de la feria Bienvenida Primavera. El evento se realizará el sábado 20 de septiembre en Parque Patricios (Av. Jujuy y Rondón) desde las 13 hs, con clases gratuitas de yoga, pilates y tarot a la gorra, y desde las 18 hs con feria de emprendedores gastronómicos, de indumentaria, velas y accesorios. La propuesta es solidaria: se recibirán alimentos no perecederos a beneficio de la Casita ASEM. Lotártaro destacó la importancia de generar espacios colaborativos entre emprendedores y, al mismo tiempo, brindar ayuda a organizaciones comunitarias.