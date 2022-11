Empreintes de mammifères disparus il y a 10 millions d'années

Une équipe de chercheurs argentins a découvert à Vinchina, dans la province de La Rioja (nord-ouest du pays), des empreintes fossiles de deux types de mammifères disparus qui habitaient l'Amérique du Sud il y a 10 millions d'années. Ils ont été décrits par la science mais il n'y avait pas de preuves exactes. Grâce à une nouvelle méthode d'analyse, on a pu indiquer non seulement leurs caractéristiques mais aussi des informations importantes sur leur habitat.

Les travaux, publiés dans une revue spécialisée de paléontologie, décrivent les caractéristiques des macrauquenidés et toxodontidés basaux, qui habitaient cette partie du continent au cours d'une période géologique connue sous le nom de Miocène.

« L'importance de ce travail réside dans le fait que l'on procède pour la première fois à une analyse détaillée des empreintes de pieds à trois doigts produites par ces mammifères, que l'on appelle ongulés et qui n'existent plus », a décrit la paléontologue Rocío Vera.

Elle a expliqué que les mammifères ongulés « constituaient une faune diversifiée, complètement différente de la faune actuelle, qui est apparue il y a environ 60 millions d'années, lorsque l'Amérique du Sud était une grande île ; il s'agissait d'animaux qui marchaient à l'aide de leurs doigts ou de leurs orteils recouverts de sabots et qui ont connu un grand succès en termes de diversité et d'abondance au cours du Miocène ».

Les empreintes fossiles ont été découvertes dans la localité de Vinchina, un site où des roches affleurent il y a environ 10 millions d'années qui portent peu de restes de squelettes mais d'abondantes empreintes fossiles d'une excellente qualité de conservation.

Sur un total de 31 de ces empreintes mesurées avec une longueur moyenne d'un peu plus de huit centimètres et une largeur moyenne de neuf centimètres, les spécialistes ont estimé que ces mammifères avaient un poids corporel moyen de 135 kilos.

