Empleados del Registro Civil de paro hasta que les den una respuesta

Desde hace varios días los empleados del Registro Civil de toda la provincia realizan asambleas desde las 8 y hasta las 13 horas, por lo que no hay atención al público.

Los trabajadores reclaman mejoras salariales inmediatas.

Así lo confirmó a LV4 SAN RAFAEL la Delegada local, Analía Latorre, quien señaló: “estamos luchando para que se nos escuche. Seguramente la gente se molesta un poco, porque en muchos aspectos hay trámites que son imprescindibles, pero parece que las autoridades provinciales no escuchan ni ven nuestras razones. En este momento estamos pidiendo un monto de $ 40.000 hasta diciembre, cuando haya nuevas paritarias. Hay gente contratada que está cobrando $ 25.000. ¿Usted cree que una familia puede vivir con eso?, se preguntó la funcionaria. Y hay gente, con más de 30 años de servicio que no llegamos a cubrir la mitad de la canasta básica. No hemos tenido ninguna respuesta y continuaremos de paro hasta que la tengamos. Es lo que se ha decidido en toda la provincia”.

Latorre dijo que después de la multitudinaria movilización del viernes pasado en la capital provincial esperaban una respuesta, pero fueron ignorados por las autoridades provinciales. Aguardan llegar rápidamente a un acuerdo para no afectar a la población y por el bienestar de sus familias.

Las personas que tenían turnos otorgados, deberán reprogramarlos.

