La actriz participó en clásicos de la televisión como ¡Grande, pa!, Rosa... de lejos, Mujeres asesinas o El Marginal, y grandes sucesos teatrales como Brujas. Actualmente, es protagonista en la cartelera porteña de la mano de José María Muscari en 8 Mujeres, en el Multiteatro. Nora Briozzo, en 100 por ciento Nora, conversó con ella sobre este nuevo momento de su trayectoria artística, que se extiende por seis décadas.

María Leal compartió las sensaciones por su vuelta al teatro con esta obra que ya había protagonizado en 2011.

“Estamos felices, volvimos después de 15 años” y recordó el elenco original de aquella obra.

"Pasa de todo" en 8 Mujeres, "cuando estoy en el escenario soy una gallina, me muevo, voy y vengo, subo".

"La gente se divierte tanto porque nosotras nos divertimos".

Lamentó que no exista ficción en la televisión abierta y agradeció por “los sesenta años de trabajo” dado que empezó “muy chica”.

8 Mujeres es una comedia tan misteriosa como divertida, rodeada de intrigas de principio a fin.

Es la misma obra que en 2002 llegó al cine de la mano del francés Francois Ozon, con un elenco encabezado por Catherine Deneuve, Isabelle Huppert y grandes figuras del cine europeo.

El elenco lo integran, además de Leal, Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, Linda Peretz, Silvia Pérez, Juana Repetto y Mónica Villa.

A su vez, María compartió el ritual de meditación que comparten las ocho mujeres previo a cada función, antes de entrar a escena.

"Brindamos y nos preparamos para darle todo lo mejor de nosotras mismas a ese público que nos está esperando".

Por otro lado, recordó su trabajo en Radio Nacional, en los años `60, cuando en un programa "leía poemas", así como su participación en Las Dos Carátulas.