Emoción por la vacunación de la primera persona trasplantada

Etin Manca se convirtió en la primera persona trasplantada del país en ser vacunada contra la Covid-19, en el marco de un programa de la provincia para inmunizar a pacientes en esta condición y mostró toda su felicidad. “El anuncio de la aplicación de las vacunas me emocionó profundamente, porque el segmento de los trasplantados es muy vulnerable, ya que somos personas de riesgo.

Que Tucumán sea pionero en el país con un programa a parte para la vacunación de trasplantados, me puso muy contento. No lo voy a negar, me emocioné mucho porque es sentirse un poco más aliviado con esta pandemia que afecta a todo el mundo.

Me vacuné ayer y no tengo ningún síntoma. Al comienzo se hablaba mal de la vacuna rusa (Sputnik V) y a mí me pusieron esa vacuna y estoy feliz por el impacto positivo que tuvo en la gente que se la colocó. Tengo muchos contactos de trasplantados en todo el país y estaban muy felices”, comentó a El Equipo Nacional.