Emoción en FAdeA: Jairo conmovió a una multitud en la previa de la misa de León XIV en Córdoba

La histórica jornada en la capital cordobesa tuvo un prólogo cargada de mística, tradición y música popular.

El reconocido cantautor Jairo fue el encargado de telonear y musicalizar los momentos previos a la llegada del papa León XIV al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde brindó una presentación que conmovió hasta las lágrimas al millón de fieles que acampaban en la vigilia.

El artista oriundo de Cruz del Eje cautivó a los presentes interpretando el "Ave María", entonando cada estrofa en un ambiente de profundo recogimiento espiritual minutos antes de que el Sumo Pontífice arribara al suelo mediterráneo.

Para el emblemático intérprete, esta actuación representa un hito sin precedentes en su extensa trayectoria. "Va a ser una cosa única en toda mi carrera", había adelantado Jairo, quien definió esta convocatoria oficial del Arzobispado como el "broche de oro" de su vida artística.

Acompañado únicamente por los ecos de las imponentes torres de sonido dispuestas a lo largo de las hectáreas del recinto militar, el cantautor confesó su anhelo de poder romper brevemente el estricto protocolo eclesiástico para estrechar la mano de León XIV en persona: "Espero conocerlo, espero darle la mano por lo menos; me gustaría mucho".

Su voz, un símbolo de la identidad cordobesa, sirvió como el bálsamo para matizar las largas horas de espera de una marea humana.

La antesala musical no estuvo sola. La noche previa y la madrugada contaron con una grilla artística de primer nivel transmitida de manera oficial. Jorge Rojas fue otro de los grandes protagonistas que conmovió a la marea humana con su calidez folclórica, declarando ante el público su profunda emoción: "Soy un hombre de fe". El folclore sumó también las voces de Facundo Toro y Los Nombradores del Alba.

El color y la identidad local alcanzaron su punto más alto de la mano del ritmo característico de la provincia. Los máximos exponentes del cuarteto actual, Q' Lokura y Magui Olave, hicieron bailar a la multitud, transformando la larga espera bajo las estrellas en una verdadera fiesta colectiva. Con este abanico de géneros que unió lo sagrado y lo popular, Córdoba le dio una bienvenida inolvidable y bien identitaria a León XIV.