Emmanuel Macron ha reso omaggio alle vittime della dittatura

Il presidente francese Emmanuel Macron, si è recato insieme a sua moglie Brigitte nella chiesa Santa Cruz, nel quartiere di San Cristóbal, per una cerimonia breve e intima in cui ha reso omaggio alle suore francesi Léonie Duquet e Alice Domon, sequestrate durante l'ultima dittatura militare, in un atto che è durato circa un'ora.

Nella chiesa Santa Cruz, il repressore Alfredo Astiz incontrò le suore francesi Alice Domon e Léonie Duquet, che poi furono desaparecidas durante l'ultima dittatura civico-militare, un tema che rimane di grande sensibilità per l'opinione pubblica francese.

La chiesa Santa Cruz è un luogo di culto cattolico sotto l'invocazione della Santa Croce, appartenente alla Congregazione della Passione, situata nel quartiere di San Cristóbal a Buenos Aires.

Poco dopo, il presidente francese è arrivato alla residenza di Olivos insieme a sua moglie per cenare con il presidente argentino, Javier Milei, sotto un forte dispositivo di sicurezza. Macron è arrivato all'Argentina come parte della sua visita in Sudamerica in occasione del Vertice del G20 che si tiene a Rio de Janeiro, in Brasile.