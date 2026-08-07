Emma Buffa hace historia para el patín artístico argentino con solo 14 años

La joven patinadora se consagró campeona panamericana en la categoría Solo Dance Cadet Ladies durante el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico de Naciones 2026, disputado en el Parque Olímpico de Buenos Aires.

Frente a las mejores representantes del continente, Emma se quedó con la medalla de oro, confirmando el gran momento de una carrera que no deja de crecer

En diálogo con el equipo de Pasión Nacional la adolescente contó detalles de la competencia y de la disciplina en la que logró la medalla dorada.

Emma llega a este logro con un impresionante recorrido ya que fue Campeona Nacional Absoluta (2024 y 2025), medalla de bronce en el Panamericano 2025, subcampeona Sudamericana 2024 y 5ª del ranking mundial de su categoría.

Emma habló además del gran esfuerzo que requiere prepararse para esta actividad a la que le dedica 3 horas diarias de entrenamiento.