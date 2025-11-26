Emiten una alerta naranja por tormentas en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y lluvias que afectarán este miércoles 26 de noviembre a ocho provincias. Según el organismo, se esperan fenómenos de intensidad variable que, en algunos casos, pueden resultar peligrosos para la población, los bienes y el ambiente. En particular, los sectores del centro y sur de Mendoza se encuentran bajo alerta naranja por tormentas fuertes, que podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que superarían los 90 kilómetros por hora.

Las advertencias de nivel amarillo por tormentas alcanzan a San Juan, el este y norte de Mendoza, San Luis, el oeste de La Pampa, el este de Neuquén, Río Negro y el noreste de Chubut. En estas zonas se prevén tormentas aisladas de variada intensidad que podrían incluir granizo, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y precipitaciones estimadas entre 20 y 40 milímetros. En paralelo, el sudoeste de Santa Cruz permanecerá bajo alerta amarilla por lluvias de intensidad variable, con acumulados que rondarán entre 10 y 15 milímetros, valores que podrían ser superados especialmente en áreas elevadas.

Ante este escenario, el SMN recomienda extremar cuidados. Para las áreas bajo alerta naranja, se sugiere permanecer en construcciones cerradas, evitar el uso de artefactos eléctricos y no circular por calles anegadas. También se aconseja mantener preparada una mochila de emergencias y cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua. En los sectores bajo alerta amarilla por lluvia, se recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y mantenerse alejado de zonas ribereñas. En todos los casos se insiste en seguir la información oficial y adoptar medidas preventivas.

En la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada calurosa, con una máxima de 31 grados y una mínima de 19. El cielo comenzará algo nublado y luego permanecerá parcialmente cubierto durante la tarde y la noche. En la provincia de Buenos Aires el panorama será similar, con marcas térmicas que irán de 17 a 31 grados y la presencia de neblina hacia el mediodía, además de vientos que alcanzarán los 31 kilómetros por hora. En el resto del país las temperaturas serán elevadas, con máximas que llegarán a los 38 grados en Santiago del Estero y valores significativamente más bajos en la Patagonia, donde Santa Cruz registrará entre 11 y 19 grados.