Emiten una alerta amarilla por lluvias y tormentas en tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará este martes 25 de noviembre a tres provincias del país, con fenómenos que podrían interrumpir actividades cotidianas. Según indicó el organismo, se trata de condiciones meteorológicas con capacidad de generar daños y riesgos acotados pero significativos, especialmente en zonas expuestas a precipitaciones intensas o tormentas fuertes.

En Tierra del Fuego y el sudeste de Santa Cruz rige una advertencia por lluvias persistentes, con valores de precipitación estimados entre diez y quince milímetros, aunque en áreas elevadas podrían superarse de manera puntual. En paralelo, el sur de Mendoza permanece bajo alerta amarilla por tormentas, donde se esperan episodios aislados que podrían incluir caída de granizo, ráfagas cercanas a los 80 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y acumulados de entre 20 y 40 milímetros en cortos períodos.

El SMN recomienda tomar medidas preventivas frente a estos fenómenos, como evitar actividades al aire libre, no dejar objetos que obstaculicen desagües y mantenerse alejado de zonas ribereñas. También aconseja contar con una mochila de emergencias con elementos básicos y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Para las tormentas se suman precauciones adicionales, como evitar refugiarse bajo árboles o postes de electricidad y mantenerse atento ante la posible caída de granizo.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se anticipa una jornada estable, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 29. La mañana comenzará despejada y hacia el mediodía el cielo estará algo nublado. En los días siguientes se espera un ascenso de temperatura y estabilidad hasta el sábado, cuando se prevé un marcado descenso y precipitaciones. En la provincia de Buenos Aires el panorama será similar, con marcas que irán de 16 a 28 grados y presencia de vientos intensos hacia mitad y fin de semana. En el resto del país las temperaturas variarán ampliamente, con máximas que alcanzarán los 37 grados en provincias del noroeste y valores mucho más bajos en la Patagonia, donde Santa Cruz registrará entre 8 y 12 grados.