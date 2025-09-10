Emiten alertas por vientos en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 10 de septiembre una serie de alertas amarillas por vientos intensos y viento Zonda que abarcan a ocho provincias. Según explicó el organismo, se trata de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las zonas alcanzadas por el aviso por vientos fuertes son Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan y San Luis. Allí se prevén ráfagas del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, que en áreas cordilleranas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

En San Luis, particularmente en la zona serrana, se anticiparon ráfagas del sector norte durante la madrugada que podrían superar los 70 kilómetros por hora, con un cambio al sur en el transcurso del día. En el resto del área afectada, el viento también rotará al sur con intensidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que superarán los 70.

Además, el SMN emitió un aviso por viento Zonda para sectores del sudoeste de Mendoza, La Rioja y San Juan. Este fenómeno podrá registrarse con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que en forma puntual superen los 70. Según advirtió el organismo, puede provocar un aumento repentino de la temperatura, baja humedad relativa y una marcada reducción de la visibilidad.

En el centro del país y la región pampeana, la temperatura oscilará entre los 14°C y los 28°C. La jornada será ventosa desde la mañana, con cielo parcialmente nublado al mediodía y ráfagas que alcanzarán hasta 69 kilómetros por hora en la tarde. Por la noche se espera un cielo algo más despejado.

En Cuyo, las marcas térmicas irán de 13°C a 28°C. El cielo estará parcialmente nublado en la mañana y ligeramente cubierto al mediodía, mientras que en horas de la tarde se registrarán ráfagas intensas que podrían rozar los 70 kilómetros por hora. Hacia la noche, el cielo se presentará despejado.

En el norte del país, el SMN informó que las temperaturas estarán entre los 10°C y los 28°C, con cielo despejado durante la mañana y la tarde, algo de nubosidad hacia el mediodía y por la noche, y vientos suaves que no superarán los 22 kilómetros por hora.

En la Patagonia se prevé un día más inestable, con lluvias aisladas en la mañana y una probabilidad de precipitación del 40%. La mínima será de 6°C y la máxima de 16°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado en horas de la tarde y se despejará parcialmente hacia la noche. Los vientos serán persistentes, con ráfagas que alcanzarán hasta 69 kilómetros por hora al mediodía y durante la tarde.