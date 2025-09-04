Emiten alertas por tormentas y vientos intensos en diez provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas y vientos para este jueves 4 de septiembre que abarcan a diez provincias del país. Según el organismo, se trata de fenómenos que pueden ocasionar daños y generar complicaciones en actividades cotidianas, con ráfagas intensas, lluvias fuertes y posibles granizadas en distintos puntos del territorio.

Las alertas por vientos rigen para sectores del sur de Santa Cruz, la costa sur bonaerense, el este de La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta. En estas zonas se esperan ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en áreas cordilleranas. A su vez, las tormentas se concentrarán en el norte del país, con especial afectación en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, donde se anticipa abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y granizo, con acumulados de entre 30 y 60 milímetros.

El pronóstico para el resto del país prevé condiciones más estables, aunque con temperaturas bajas en varias regiones. En el AMBA se espera una mínima de 5°C y una máxima de 12°C, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias. En el centro y Cuyo las marcas térmicas se ubicarán entre 5°C y 16°C, con posibles lloviznas en algunas provincias, mientras que en el norte habrá inestabilidad durante gran parte de la jornada. En la Patagonia se prevén ráfagas fuertes, con mínimas bajo cero en algunos sectores y máximas que no superarán los 12°C.