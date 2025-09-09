Emiten alertas por nevadas, lluvias y viento zonda en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este martes 9 de septiembre una batería de alertas naranjas y amarillas por nevadas, lluvias y viento zonda que alcanzan a cinco provincias. El nivel naranja rige por nevadas en el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén, con acumulados previstos de 50 a 70 centímetros y posibilidad de superar esos valores de forma puntual; además, en el sudoeste neuquino hay alerta naranja por lluvias, con 40 a 60 milímetros estimados y chance de precipitación mixta en áreas altas. En zonas elevadas se advierte por viento blanco y reducción marcada de la visibilidad.

En paralelo, el SMN activó alertas amarillas por lluvias para el oeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut, con acumulados de 20 a 40 milímetros y probables eventos localmente fuertes; también hay alerta amarilla por nevadas en el noroeste de Neuquén y de Chubut, con 20 a 40 centímetros previstos y riesgo de viento blanco en altura.

Para el sur de Mendoza rige alerta amarilla por viento zonda, con intensidades de 40 a 60 km/h y ráfagas que, en forma puntual, podrían superar los 65 km/h, fenómeno capaz de disparar subas bruscas de temperatura, muy baja humedad y visibilidad reducida.

El pronóstico regional señala que en el AMBA la mínima será de 10°C y la máxima de 23°C, con neblina matinal, cielo despejado hacia el mediodía, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado de noche.

En el centro y la región pampeana se prevén 10°C/24°C con cielo despejado gran parte del día y aumento del viento por la noche, con velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h. En Cuyo habrá 8°C/27°C y condiciones mayormente despejadas; en el norte del país, 8°C/24°C con cielo despejado durante toda la jornada.

Para la Patagonia, el SMN anticipa 5°C/12°C, con mañana mayormente nublada, lluvias aisladas entre el mediodía y la tarde y retorno de la nubosidad por la noche; la probabilidad de precipitación alcanzará el 40% en horas centrales, con vientos de hasta 31 km/h desde el mediodía y ráfagas de hasta 59 km/h hacia el final del día.