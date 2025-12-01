Emiten alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias en 16 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 1 de diciembre una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias que alcanzarán a 16 provincias, con fenómenos que podrían incluir fuertes ráfagas, actividad eléctrica intensa, caída de granizo y abundantes precipitaciones. Según informó el organismo, las zonas bajo alerta naranja comprenden el oeste de Chaco, el norte de Córdoba, el norte de Santiago del Estero, Tucumán y el centro de Jujuy, donde se esperan tormentas fuertes o localmente severas con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y acumulados de lluvia que oscilarán entre 80 y 100 milímetros, con valores aún mayores en sectores puntuales.

En paralelo, la alerta amarilla por tormentas se extiende al noreste de Chubut, el este de Río Negro, Entre Ríos, Corrientes, el sur de Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, el sur de Santiago del Estero, el noreste de Salta, el este de Jujuy y el oeste de Catamarca. En estas regiones no se descarta la presencia de granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora y precipitaciones que podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, con valores superiores en áreas aisladas. También rige una alerta amarilla por lluvia en la ciudad de Buenos Aires y la costa este bonaerense, donde se prevén acumulados de entre 40 y 60 milímetros y la posibilidad de tormentas embebidas dentro de áreas de lluvia más extensa.

Ante este escenario, el SMN recomienda extremar cuidados, especialmente en las zonas bajo alerta naranja, donde se sugiere permanecer en construcciones cerradas, evitar el contacto con artefactos eléctricos, no circular por calles anegadas y, en caso de estar viajando, permanecer dentro del vehículo. Para las áreas bajo alerta amarilla se aconseja evitar actividades al aire libre, retirar objetos que puedan obstruir desagües y mantenerse atentos a la información oficial. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada comenzará con lluvias fuertes y una temperatura mínima de 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C en un día marcado por precipitaciones durante la mañana y chaparrones hacia la tarde, antes de un cierre con cielo mayormente nublado.