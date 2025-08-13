Emiten alerta amarilla por frío extremo en Santa Cruz

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo que regirá este miércoles 13 de agosto en el oeste de Santa Cruz. Según el organismo, este nivel de advertencia corresponde a temperaturas que pueden generar un efecto leve a moderado en la salud, con riesgo mayor para niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. La alerta fue comunicada a través del Sistema de Alerta Temprana y se suma a las advertencias habituales para la región en esta época del año.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera una jornada con temperaturas entre 9°C y 15°C, con cielo mayormente nublado en las primeras horas, períodos de nubosidad parcial al mediodía y nuevamente cubierto por la tarde, para luego volver a una condición parcialmente nublada en la noche. Los vientos podrían alcanzar los 31 km/h durante la mañana y tarde, con ráfagas cercanas a los 50 km/h en el mediodía y primeras horas de la tarde.

En el centro y la región pampeana las temperaturas se ubicarán entre los 9°C y 19°C, con un patrón de nubosidad similar al del AMBA y ráfagas de hasta 50 km/h. En Cuyo, las marcas irán de 12°C a 21°C, con cielo mayormente cubierto durante gran parte del día. En el norte predominarán las condiciones estables, con mínimas de 11°C y máximas de 24°C, y solo un incremento moderado de nubosidad en horas de la tarde. En la Patagonia, las temperaturas oscilarán entre -1°C y 10°C, con cielo variable y vientos suaves durante toda la jornada.