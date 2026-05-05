Emiratos Árabes Unidos denuncia nuevos ataques de Irán

La crisis desatada por el control del estrecho de Ormuz puso todavía más en tensión el frágil acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente y el régimen de Teherán volvió a elevar este martes el tono de sus amenazas por las operaciones que realiza las fuerzas estadounidenses para escoltar buques en ese paso clave para buena parte del petróleo mundial.

Por este tema, el legislador del Parlasur, Iván Dubois, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "el conflicto hace que el precio de los combustibles aumente y posiblemente comience a falta nafta en algunos países. Es algo que comlejiza la situación en todo el mundo".

Dubois, además, dijo que "todos los países que están cercanos a Irán ya fueron atacados por el régimen. Todos atraviesan situaciones difícil. Y por el momento las charlas para ponerle fin esto están lejos de obtener resultados positivos".