Emiliano Blanco: "En la calle la gente me hace sentir su cariño"

El flamante refuerzo de Central Norte, Emiliano Blanco, se destacó en los dos clásicos ante Juventud y se ganó el cariño del hincha del Cuervo. El equipo de Tano Riggio ganó su segundo clásico ante Juventud y se llevó la Copa Cerveza Salta. En el partido de ida había abrochado un triunfo con un contundente 2 a 0 y nuevamente lo volvió a ratificar en la revancha con idéntico resultado.

Por su parte el delantero ex Gimnasia y Tiro aseguró que le pidió al cuerpo técnico que busquen su mejor versión para la nueva temporada en el Federal A. También resaltó el cariño del hincha cuervo: "En la calle la gente me hace sentir su cariño y eso me da fuerza para seguir luchando”, expresó.