Emilia Mazer presenta “Las de siempre, chat de amigas”

La actriz Emilia Mazer protagoniza el unipersonal “Las de siempre, chat de amigas”, una comedia escrita y dirigida por Verónica Lorca que se presenta una vez por mes en el Teatro Chacarerean (Nicaragua 5565), con funciones especiales durante el verano y una gira prevista desde abril.

En diálogo con Nora Briozzo en 100% Nora, Mazer contó que el espectáculo nace de una situación muy actual: el chat de WhatsApp entre amigas como refugio emocional y espacio de debate sobre vínculos, amor, citas y nuevas formas de relacionarse en la adultez.

La obra reúne a cinco mujeres —interpretadas por Mazer— que opinan sobre la cita de una de ellas, recientemente separada, en un contexto donde las aplicaciones de citas cambiaron las reglas del juego afectivo. Cada personaje refleja miradas distintas: la que quiere separarse, la que tiene hijos chicos, la que está harta del amor y la que aún apuesta a volver a enamorarse.

El corazón del espectáculo, según la actriz, es “rescatar a esas amigas de toda la vida que son hogar”, aquellas que acompañan en cada etapa: maternidad, separaciones, crisis y nuevos comienzos. El humor directo y sin filtros permite hablar de temas sensibles desde la risa y la identificación, generando reflexión en el público.

“Podés decir cosas terribles con humor y entran de otra manera”, explicó Mazer, quien destacó que la comedia transforma las tragedias personales en aprendizaje compartido.

Con funciones mensuales en el Chacarerean, “Las de siempre, chat de amigas” invita a reírse de las propias desventuras amorosas y celebrar el amor incondicional entre amigas, en una historia tan actual como universal.