Emergencia nacional en Colombia: el devastador terremoto causa estragos y moviliza equipos de rescate

Un potente sismo de magnitud 7,4 con epicentro en el departamento del Chocó sacudió el territorio colombiano, provocando una grave crisis de infraestructura, el colapso de viviendas y el bloqueo de rutas clave. Ante la magnitud de la destrucción, el Gobierno nacional declaró el estado de desastre para desplegar operativos de emergencia y asistencia.

Por este tema, Nidia Barona, una colombiana que vive a 20 minutos de Cali, en diálogo con Segundo Round, dijo que "fue terrible la experiencia. Se cayó mucha infraestructura, edificios, locales. Cali está totalmente destruido. El panorama es desolador".

Barona, además, destacó la colaboración internacional que están recibiendo: "Es conmovedor. Recibimos ayuda todo el tiempo de todos lados. Es una situación muy alentadora; nos da esperanza".

Las labores de búsqueda avanzan ininterrumpidamente en las zonas afectadas, mientras el Servicio Geológico Colombiano reporta réplicas y mantiene la alerta por actividad sísmica continua. Se recomienda consultar los canales oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para seguir la evolución de la situación.

Por su parte, el periodista del diario "El Colombiano", Néstor López, en diálogo con Segundo Round, agregó que "el pueblo está librando una batalla contra la muerte. Esto fue un desastre con un grado de destrucción grandísimo". https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2026/08/Nestor-Lopez.mp3

López, además, aseguró que "las cifras de víctimas y heridos son absolutamente cambiantes. Se actualizan todo el tiempo. Lo bueno, frente a este panorama, es que las principales vías de comunicación están en buenas condiciones, lo que facilita las operaciones de intervención".