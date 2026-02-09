Emergencia fitosanitaria en la Isla Martín García: detectaron presencia del picudo rojo y activan un plan de contingencia

El ingeniero agrónomo Diego Pérez en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional habló sobre este insecto y explicó qué tipo de plaga representa. En los últimos meses se detectaron indicios de la presencia de la misma conocida como Picudo Rojo de las Palmeras en la isla Martín García, por eso el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que declaró la emergencia fitosanitaria por el plazo de un año.

"Es un insecto que afecta únicamente a las palmeras, es similar a un cascarudo y su aparato bucal la tiene en forma de pico. Es originario de Asia, se extendió con el comercio de las palmeras datiliferas a Europa y a África. En el 2002 también se detectó en Uruguay", explicó.

Pérez advirtió que la emergencia implica "la denuncia obligatoria" para quien vea una palmera afectada y la misma aprueba un plan de acción. "La resolución autoriza productos para el control de la plaga. "Las palmeras son importantes por su producción en viveros, porque son parte integrante de los espacios públicos y como valor histórico. A nosotros también nos interesaba proteger las áreas protegidas: El Parque Nacional El Palmar (en Entre Ríos), la zona de Chaco Formosa, e incluso hay producción de dátiles en La Rioja".