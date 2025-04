Embarazo ectópico: la condición médica que llevó a la internación de María Becerra

La internación de urgencia de la cantante María Becerra encendió la alerta sobre una condición médica que, aunque no es frecuente, puede poner en riesgo la vida: el embarazo ectópico. Se trata de una situación en la que el embrión se implanta fuera del útero, en general en una de las trompas de Falopio, provocando complicaciones que requieren atención médica inmediata.

Alberto Ustarroz, jefe de la sección de patología benigna de la división ginecología y jefe de trabajos prácticos de la Universidad de Medicina de la UBA, dialogó con Ramos generales y subrayó la gravedad que puede revestir este diagnóstico si no se detecta a tiempo, remarcando la importancia de un control médico temprano durante el embarazo.

"Habitualmente las pacientes consultan a tiempo en las guardias cuando tienen dolor abdominal", expresó.

El embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fecundado no logra llegar al útero y se desarrolla en otra parte del cuerpo, como las trompas de Falopio, el cuello del útero, el ovario o incluso en la cavidad abdominal. Esta implantación anómala no puede sostener un embarazo viable y, en la mayoría de los casos, pone en peligro la salud de la persona gestante debido a la posibilidad de ruptura y hemorragias internas.

Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor abdominal intenso, sangrado vaginal anormal y mareos o desmayos. Ante la aparición de estos signos, la atención médica debe ser inmediata, ya que un embarazo ectópico no solo no puede continuar de manera normal, sino que también puede tener consecuencias severas si no se actúa rápidamente.

Gracias a los avances en los métodos diagnósticos y al acceso temprano a ecografías, hoy los embarazos ectópicos pueden ser detectados más precozmente, permitiendo tratamientos menos invasivos y mejores pronósticos para las pacientes.