Embajador colombiano en Buenos Aires: "No habíamos tenido algo así en 50 años"

El embajador de Colombia en Buenos Aires, José Roberto Acosta Ramos, habló con el equipo de Primer Round sobre las graves consecuencias del devastador terremoto que sacudió al país en la mañana de este lunes.

El fenómeno provocó hasta el momento más de 130 víctimas, 570 heridos, 1700 personas reportadas como desaparecidas y daños en más de 60 edificios.

"La onda sísmica se sintió en las tres cordilleras desde el Atlántico hasta el Pacífico; esto no se había tenido en Colombia desde hacía mas de 50 años". "Los equipos de asistencia han tenido una respuesta muy robusta muy rápida y efectiva: no tenemos reportes de falta de información asi qu estamos abocados a las tareas de asistencia a las víctimas y evaluación de las estructuras".

El funcionario reiteró en varias oportunidades que la ayuda del pueblo argentino hacia el pueblo colombiano será canalizada via gubernamental para optimizar los recursos y velar por el destino de la ayuda.