Emanuel Ayala: identidad patagónica y consagración en el Pre Cosquín 2025

En Nacional Folklórica, el músico Emanuel Ayala visitó a Mariana Fossati y contó su recorrido desde sus raíces en Fisque Menuco (General Roca, Río Negro) hasta su presente como ganador del Pre Cosquín 2025 y revelación en el festival.

Formado en danzas folclóricas y malambo, se volcó a la música al llegar a Buenos Aires, donde empezó a profundizar en el repertorio patagónico y a componer sus propias canciones. Su obra He vuelto al valle marca el inicio de un camino de identidad artística ligado a su tierra.

Ayala reflexionó sobre la escasa difusión del folclore patagónico en comparación con otras regiones, la riqueza de sus texturas culturales y la importancia de reivindicar esa identidad.

Adelantó que prepara una gira por Saladillo, Olavarría, Bahía Blanca y Río Colorado, además de conciertos en CABA junto a artistas invitados, y un conversatorio sobre el Pre Cosquín el próximo 10 de septiembre.