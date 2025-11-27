Elisandro Santos: “El WiFi 7 puede ser cuatro veces más rápido, pero no siempre lo vas a notar”

En Un Pasaje Hasta Ahí, Agustín Cammisa conversó con Elisandro Santos, especialista en inteligencia artificial, tecnologías emergentes y autor de Desbloqueá el poder de la Inteligencia Artificial, para entender de manera simple qué cambia con la llegada del WiFi 7 a la Argentina.

Santos explicó que este nuevo estándar promete más velocidad, menor latencia y una conexión más estable, pero advirtió que el salto no se siente igual para todo el mundo:

“El WiFi 7 puede ser cuatro veces más veloz… pero depende del router, del proveedor, del cableado y del dispositivo que tengas. Si tu celu no soporta WiFi 7, no hay magia.”

También aclaró por qué tanta gente contrata 100 megas y solo recibe 30 en el teléfono:

“La mayoría no tiene el router adecuado, o usa cables viejos. O el servicio no está preparado. Primero hay que chequear todo antes de reclamar.”

El especialista tiró varios tips prácticos para mejorar la conexión en casa:

La compu de escritorio, siempre por cable Ethernet.

Elegir bien dónde va el router para evitar paredes gruesas.

Usar repetidores solo cuando hace falta, sabiendo que pierden algo de potencia.

Medir la velocidad en páginas gratuitas y comparar con lo contratado.

Además, contó que el WiFi 7 tiene más impacto en usos exigentes como realidad virtual, experiencias inmersivas o gaming, donde la estabilidad es crucial:

“Para el uso cotidiano quizá no cambie tanto, pero para dispositivos como gafas VR la diferencia es enorme.”

Santos, que ya formó a más de 10.000 personas en IA a través de la ONG Programo Mi Futuro, dejó sus redes para quienes quieran profundizar:

@elisandro_lp y elisandrosantos.com.