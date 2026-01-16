Elisandro Santos: "Con la expansión de la IA todo lo que veo lo descreo"

En el actual contexto económico y tecnológico, la transformación digital ya no es una opción, sino una condición para su supervivencia y competitividad. Sobre este punto, el especialista en Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes, Elisandro Santos, en diálogo con 100% Nora, explicó que "la prioridad es integrar la Inteligencia Artificial (IA) en procesos empresariales y personales para maximizar la eficiencia".

El autor de "Desbloquea el poder de la Inteligencia Artificial", una guía práctica para integrar la IA en procesos empresariales agregó que "el libro sostiene que la primera ola de IA ha evolucionado hacia la automatización de trabajo. La guía enseña cómo configurar agentes de IA que pueden navegar de forma autónoma entre correos electrónicos, hojas de cálculo y software de gestión para completar proyectos sin supervisión constante".

La obra funciona como un manifiesto estratégico que defiende que la IA ya no es una opción tecnológica, sino el nuevo sistema operativo de los negocios exitosos. El libro se aleja del enfoque teórico para centrarse en una metodología de implementación basada en la IA agéntica (sistemas que actúan, no solo responden).