Elisa Trotta: “La situación en las cárceles de Venezuela es apremiante”

Sin un parte oficial, aumenta el temor por un enfrentamiento en la cárcel de Yare III y ya se confirmaron al menos 5 muertos por enfrentamientos en las cárceles de Venezuela.

Herán Mundo en Segundo Round conversó con Elisa Trotta, abogada y activista por los Derechos Humanos.

https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2026/04/elisa-trotta-22-04-2026.mp3

La suspensión de visitas, el despliegue de seguridad y la ausencia de información generan preocupación entre los familiares de reclusos

“La opacidad hace más preocupante la situación de quienes están dentro de los complejos penitenciarios”.

“Nuestro pedido como personas que hemos acompañado a los familiares es la liberación inmediata de todos los presos políticos y la información respecto de lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela”.